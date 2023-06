Dólar cai e fecha a R$ 4,77, na menor cotação em mais de um ano

Baixa foi puxada por reduções nas projeções de inflação para este ano; moeda norte-americana acumula baixa de 5,87% no mês e 9,53% no ano

PAULO VITOR/ESTADÃO CONTEÚDO Cotação do dia é a menor desde maio de 2022, quando o dólar ficou em R$ 4,7516



Com a melhora das perspectivas econômicas do Brasil, o dólar voltou a cair frente ao real, fechando a sessão a R$ 4,7751. A moeda norte-americana teve baixa de 0,90%, na sessão desta segunda-feira, 19. Este é a menor cotação de fechamento desde maio de 2022, quando o dólar ficou em R$ 4,7516. Com o resultado do pregão, a moeda norte-americana já acumula baixa de 5,87% no mês e 9,53% no ano. A variação da divisa tem sido resultado de rxz e expectativas positivas para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Na última sexta-feira, 16, a equipe do Goldman Sachs divulgou um relatório indicando que a moeda deve chegar a R$ 4,40 até o final do ano. A avaliação anterior era de que a cotação ficasse em R$ 4,85.