Dólar cai para R$ 4,60 com cautela nos mercados globais; Bolsa recua

Líderes do Ocidente pedem novos embargos ao governo de Vladimir Putin, mas encontram resistência em países da Europa dependentes do gás da Rússia

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar mantém trajetória de queda ante o real pelo terceiro dia seguido



Dólar e Bolsa fecharam em queda nesta segunda-feira, 4, refletindo o clima de cautela no mercado internacional após ameaças de novas sanções à Rússia. No campo doméstico, as atenções ficaram divididas nas negociações para colocar fim à greve de servidores do Banco Central (BC) e nas informações de que o economista Adriano Pires teria desistido da nomeação ao cargo de presidente da Petrobras. Diante deste cenário, o dólar fechou com queda de 1,27%, a R$ 4,608. A divisa norte-americana chegou a bater a mínima de R$ 4,606, enquanto a máxima não passou de R$ 4,675. Este é o menor patamar para o câmbio desde 4 de março de 2020, quando encerrou cotado a R$ 4,580. Impactado pelo clima pesado no cenário internacional e pelo desempenho da Petrobras, o Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, fechou com queda de 0,24%, aos 121.279 pontos.

Os Estados Unidos e os aliados da Europa voltaram a ameaçar o governo de Vladimir Putin de novos embargos após os indícios de que as tropas russas cometeram crimes de guerra na cidade de Bucha, nos arredores da capital Kiev, durante a invasão da Ucrânia. Imagens e relatos apontam para a execução de civis e a criação de covas coletivas. As sanções, no entanto, encontram resistência em membros da União Europeia, como Alemanha e Áustria, grandes dependentes do gás exportado pelos russos. A Rússia rejeita todas as acusações e afirma que os vídeos divulgados durante o fim de semana foram falsificados. O temor de novos embargos à exportação russa levou ao novo aumento da cotação do petróleo. O barril do tipo Brent, usado como referência na maior parte do mundo, registrava avanço de 3,4%, aos US$ 108. Já o WTI, base do mercado norte-americano, subia 4,3%, a US$ 103.