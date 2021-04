Dólar cai para R$ 5,36 com bom humor externo; Ibovespa volta aos 121 mil pontos

Moeda norte-americana renova mínima do início de fevereiro após BC dos EUA reafirmar a manutenção da política de juros baixos e de estímulos econômicos

Antara Foto/Hafidz Mubarak/via Reuters Dólar recua para a mínima de fevereiro com bom humor internacional



O mercado financeiro brasileiro fechou no campo positivo nesta quinta-feira, 28, impactado pelo otimismo internacional após o Banco Central dos Estados Unidos (Fed, em inglês) reafirmar o compromisso de manter a taxa de juros entre 0% e 0,25%. No cenário doméstico, os investidores analisaram a troca de comando em áreas estratégicas no Ministério da Economia e os impactos políticos da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. O dólar fechou com forte queda de 1,82%, a R$ 5,362, depois de bater máxima de R$ 5,456 e mínima de R$ 5,357. Esta é a menor cotação da moeda norte-americana desde o dia 2 de fevereiro, quando encerrou a R$ 5,354. O câmbio fechou na véspera com alta de 0,22%, a R$ 5,461. O cenário fez o Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, avançar 1,4%, aos 121.052 pontos. Além do cenário internacional, o pregão foi puxado pela alta de 8% das ações do Santander depois de que o banco espanhol reportou lucro de R$ 4 bilhões no primeiro trimestre, acima do esperado pelo mercado. O índice fechou na terça-feira, 27, com queda 1%, aos 119.388 pontos.

Os mercados de todo o mundo passaram o dia à espera do pronunciamento do Fed sobre a política de juros da maior economia do mundo. Apesar do aumento da inflação, o presidente da autoridade monetária norte-americana, Jerome Powell, reforçou o compromisso de manter as taxas de juros em índices mínimos enquanto a economia dá sinais de recuperação depois da crise gerada pelo novo coronavírus. Apesar dos sinais de retomada, Powell disse que o avanço é “desigual” e está “longe de estar completo”. O mercado captou o discurso como um sinal de manutenção da política de estímulos pelos próximos meses, aumentando a circulação de dólares ao redor do mundo. “O compromisso do Fed em seguir com sua política monetária expansionista, mesmo observando uma recuperação da economia e avanço da inflação, influencia positivamente o mercado”, afirma Rafael Ribeiro, analista da corretora Clear.

No cenário doméstico, os investidores analisaram de forma positiva a troca de peças no Ministério da Economia após os entraves para a aprovação do Orçamento de 2021. Então responsável pela Secretaria Especial da Fazenda, Waldery Rodrigues passa a ser assessor especial da equipe econômica. Com a mudança, o atual responsável pelo Tesouro Nacional, Bruno Funchal, foi indicado para o posto. Jefferson Bittencourt, servidor de carreira da pasta, vai assumir o comando do Tesouro. Apesar de negar pressão política para a troca de auxiliares, Guedes afirmou que a mudança deve melhorar o diálogo com o Congresso. “O que está acontecendo é um remanejamento da equipe. […] Justamente para facilitar as negociações com o Congresso, para facilitar as conversas com o próprio Executivo, com os outros ministérios. É um desgaste natural”, disse Guedes após afirmar que a saída de Waldery não se caracteriza como uma demissão. O mercado também repercutiu positivamente a criação de 184 mil empregos formais em março, apesar da queda em comparação com os meses anteriores.