Dólar cai, renova mínima e fecha a sexta-feira a R$ 4,98 com a reabertura Ormuz

Moeda norte-americana teve um recuo de 0,56% na semana

Alexander Grey/Unsplash Moeda norte-americana chegou a esboçar o rompimento do piso de R$ 4,95 pela manhã



O dólar renovou a mínima nesta sexta-feira (17) e registrou nova queda, fechando a R$ 4,98 e registrando uma queda de 0,56 na semana, o que leva as perdas em abril para 3,77%, após avanço de 0,87% em março. No ano, o dólar cai 9,21% frente ao real, que ainda exibe os maiores ganhos entre as divisas mais líquidas, incluindo fortes e emergentes.

A moeda norte-americana chegou a esboçar o rompimento do piso de R$ 4,95 pela manhã, com mínima de R$ 4,9508, mas reduziu bastante o ritmo de baixa ao longo da tarde, e fechou a R$ 4,9833, em queda de 0,19%.

A redução do risco geopolítico com o aumento das expectativas em torno de um acordo para pôr um fim à guerra no Oriente Médio, diante do anúncio da reabertura do Estreito de Ormuz pelo Irã, levou a uma queda global da moeda do dólar.

O fôlego curto do real foi atribuído a uma rotação de posições entre divisas emergentes, com menos apetite por moedas mais ligadas ao petróleo, e à eventual saída de recursos externos da bolsa doméstica, na esteira do tombo das ações da Petrobras. Pares do real como peso chileno e rand sul-africano avançaram mais de 0,80%.