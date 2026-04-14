Ibovespa renova recorde e se aproxima da marca inédita dos 200 mil pontos

Bolsa brasileira chegou ao 18º recorde no ano, o quinto consecutivo

Rogério de Santis/Futura Press/Estadão Conteúdo Ibovespa fechou a terça-feira (14) a 198.657,33 pontos, em alta de 0,33%



O Ibovespa renovou, pela quinta sessão consecutiva, o recorde e, pela primeira, chegou aos 199 mil pontos na máxima do dia em meio a um cenário externo favorável a ativos de risco, após sinais dos Estados Unidos e do Irã indicando espaço para a continuidade das negociações. Esse foi o 18º recorde no ano da bolsa brasileira, que fechou a terça-feira (14) a 198.657,33 pontos, em alta de 0,33%, tendo saído de mínima na abertura aos 198.001,48 pontos.

O volume financeiro no pregão somava R$29,59 bilhões antes dos ajustes finais.

Na semana, em duas sessões, o Ibovespa agrega 0,68% e, no mês, avança 5,97%, colocando o ganho do ano a 23,29%. Com o prosseguimento da tendência de devolução de prêmios de risco, que foram sendo acumulados desde o início de março com a eclosão da guerra no Irã, o dólar permaneceu abaixo da linha psicológica de R$ 5 pelo segundo dia, nesta terça a R$ 4,9938, em leve recuo de 0,06% no fechamento do câmbio.

O petróleo, por sua vez, cedeu 4,6% em Londres e em cerca de 7,9% em Nova York, considerando os contratos futuros mais líquidos do Brent e do WTI, pela ordem. Dessa forma, Petrobras destoou nesta terça do avanço observado entre as demais blue chips, com a ON em queda de 4,44% e a PN, de 3,82%, no encerramento da sessão na B3.

*Com informações da Reuters e Estadão Conteúdo