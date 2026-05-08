Dólar fecha a R$ 4,89, o menor valor em mais de dois anos 

Queda da moeda é impulsionada pela guerra escalada no conflito do Oriente Médio

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Moeda norte-americana estava cotado a R$ 4,89, uma queda de 0,59%



Pela primeira vez em mais de dois anos o dólar fechou abaixo de R$ 4,90. Na sessão desta sexta-feira (08), a moeda norte-americana estava cotado a R$ 4,89, uma queda de 0,59%. Esse é o menor valor desde 15 de janeiro de 2024, quando o dólar estava cotado a R$ (4,86).

A queda da moeda é impulsionada pela guerra escalada no conflito do Oriente Médio. Nesta sexta-feira, a mídia iraniana e o Comando Central dos EUA afirmaram que houve uma ocorrência de ataques no Estreito de Ormuz, após uma escalada na noite anterior, apesar do cessar-fogo no Golfo.

As forças dos EUA dispararam contra dois navios-tanque de bandeira iraniana que tentaram violar o bloqueio americano aos portos do Irã, informou o exército dos EUA.

A escalada das tensões acontece no momento em que os dois países estão em cessa-fogo, iniciado no dia 7 de abril e prorrogado no dia 21 pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.