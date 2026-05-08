EUA atacam navios do Irã em Ormuz; Teerã fala em ‘confrontos esporádicos’

Conflito ocorre após uma escalada na noite anterior, apesar do cessar-fogo no Golfo

AFP PHOTO / HO / SEPAHNEWS Esta foto divulgada pelo site oficial da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), Sepanews, em 17 de fevereiro de 2026, mostra uma explosão durante um exercício militar realizado por membros da IRGC e da Marinha no Estreito de Ormuz



A mídia iraniana e o Comando Central dos EUA publicaram notas nesta sexta-feira (8) afirmando a ocorrência de ataques no Estreito de Ormuz, após uma escalada na noite anterior, apesar do cessar-fogo no Golfo.

As forças dos EUA dispararam contra dois navios-tanque de bandeira iraniana que tentaram violar o bloqueio americano aos portos do Irã, informou o exército dos EUA.

Um F/A-18 Super Hornet da Marinha dos EUA “desativou ambos os navios-tanque após disparar munições de precisão em suas chaminés, impedindo que as embarcações em descumprimento entrassem no Irã”, afirmou o Comando Central dos EUA em uma publicação no X.

Já o Irã falou em “confrontos esporádicos” com os EUA. “Na última hora, confrontos esporádicos ocorreram entre as forças armadas iranianas e embarcações americanas no Estreito de Ormuz”, afirmou a agência de notícias semiestatal Fars.

O Comando Central americano informou que os ataques foram aos navios M/T Sea Star III e o M/T Sevda, que tentavam acessar um porto iraniano no Golfo de Omã.

Na quarta-feira (6), forças dos EUA também atacaram o navio de bandeira iraniana M/T Hasna enquanto ele tentava navegar para um porto iraniano. Um F/A-18 Super Hornet atacou o leme do petroleiro descarregado, disparando várias rajadas de um canhão de 20 mm.

O conflito

Após o início da guerra, em 28 de fevereiro, o Irã fechou grande parte do Estreito de Hormuz, com os EUA impondo posteriormente seu próprio bloqueio aos portos iranianos.

No domingo (3), Trump anunciou o “Projeto Liberdade”, uma operação naval dos EUA para reabrir o estreito ao transporte comercial. Porém, a operação foi suspensa após apenas um dia, em favor de um retorno às negociações com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Na sequência, a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que a travessia pelo Estreito de Ormuz poderá ser retomada de forma “segura e sustentável” com o “fim das ameaças dos agressores”, em meio à pausa anunciada do “Projeto Liberdade”.

Os ataques acontecem enquanto Washington aguarda resposta de Teerã à mais recente proposta de acordo para encerrar o conflito no Golfo. EUA enviou ao Irã, por meio de mediadores paquistaneses, uma proposta para estender a trégua para permitir negociações sobre um acordo final do conflito.

Os Estados Unidos seguem com bloqueio a navios no estreito de Ormuz. Atualmente, há mais de 70 petroleiros impedidos de entrar ou sair dos portos iranianos. Esses navios comerciais têm capacidade para transportar mais de 166 milhões de barris de petróleo iraniano, no valor estimado de mais de 13 bilhões de dólares.

*com informações da AFP