Dólar fecha a R$ 5,06 após dados de emprego nos EUA, o maior valor em seis meses

O dólar fechou essa sexta-feira (5) em alta, vendido a R$ 5,065, um aumento de R$ 0,024 (+0,29%). Esse é o maior nível em seis meses. A bolsa de valores, por sua vez, caiu e acumula perda de 1,02% na semana. A cotação, que iniciou o dia em baixa, mas disparou após a divulgação de dados do mercado de emprego nos Estados Unidos. A tarde a moeda era comercializada a R$ 5,07. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 126.795 pontos, com recuo de 0,5%. No ano, a bolsa de valores recua 5,51%. Nesta semana, o Ibovespa subiu em dois dias, terça-feira (2) e quinta-feira (4), mas caiu em três, segunda, quarta e sexta.

O mercado financeiro globa tem atravessado momentos de tensão com a divulgação de dados que mostram o aquecimento da economia norte-americana. Nesta sexta, foi divulgado que os Estados Unidos criaram 303 mil empregos em março, acima das expectativas. Economistas consultados pela agência Reuters, por exemplo, previram abertura de 200 mil vagas, com estimativas variando de 150 mil a 250 mil. O bom desempenho da maior economia do planeta aumenta as chances de que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) só comece a reduzir os juros básicos em julho.

