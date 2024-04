Aeroportos de Nova York e Nova Jersey são fechados após terremoto

Terremoto aconteceu no período da manhã e assustou moradores da região

EFE Terremoto chegou a 4,8 graus de magnitude e atingiu o nordeste dos EUA



Os aeroportos internacionais John F. Kennedy (Nova York) e Newark Liberty (Nova Jersey) foram fechados após o terremoto de 4,8 graus de magnitude que atingiu nesta sexta-feira (5), às 10h23 (horário local, 11h13 horário de Brasília), o nordeste dos Estados Unidos, segundo anunciou Kathy Hochul, governadora de Nova York. Alertas continuam na região, pois existe a possibilidade de novos tremores, como o episódio que aconteceu uma hora depois em Bedminster (Nova Jersey), que teve magnitude de 2 graus. Segundo a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), o sismo pode afetar algumas instalações de tráfego aéreo em Nova York, Nova Jersey, Filadélfia e Baltimore. Entretanto, a governadora disse que as redes ferroviárias Amtrak e MTA estão operando normalmente. A assessoria da Amtrak disse em declarações divulgadas pelo “The New York Times”, que as velocidades dos trens foram restringidas em toda região, para que assim, as equipes inspecionem os trilhos para averiguar se houve algum dano. Já o Corpo de Bombeiros de Nova York disse que até o momento não foram registrados incidentes graves e que as autoridades continuam monitorando a cidade. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o epicentro do terremoto foi em Lebanon, Nova Jersey, cerca de 75 quilômetros a oeste da cidade de Nova York, onde alguns moradores ficaram assustados e foram para o meio da rua e outros usaram as redes sociais para falar sobre o ocorrido.

Veja pronunciamento da governadora de Nova York

Join me live as I provide an update on the earthquake that was just felt throughout New York: https://t.co/Z32zfeR36y — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) April 5, 2024

*Com informações da EFE