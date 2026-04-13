Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez em dois anos

A moeda norte-americana abriu a segunda-feira em alta, mas inverteu o percurso no início da tarde e fechou abaixo dos R$ 5

J.SOUZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar cai pela 4º vez consecutiva em abril



O dólar manteve a queda consistente dos últimos dias e fechou a R$ 4,99 nesta segunda-feira (13), o menor valor desde 27 de março de 2024. A moeda recuou 0,29% ante o real e o Ibovespa opera em alta a 198.085,44 pontos.

Na última sexta-feira (9) o dólar já tinha batido R$ 5,01. Em abril, a moeda norte-americana já acumula uma queda de 3,23%, após ter avançado 0,87% em março, no auge da aversão ao risco no exterior em razão do conflito no Oriente Médio. No ano, o dólar recua 8,70% em relação ao real.

A moeda norte-americana abriu a segunda-feira em alta, mas inverteu o percurso no início da tarde e chegou a ficar abaixo de R$ 5. Por volta das 14h15, o dólar caía 0,44%, a R$ 4,9890. Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, recuava 0,12%, aos 197.090 pontos.

O dólar já flertava com o rompimento do piso psicológico de R$ 5,00 desde sexta-feira. Além do enfraquecimento global da moeda americana, com diminuição dos riscos geopolíticos na véspera do início das negociações entre Estados Unidos e Irã. Com mínima de R$ 5,0055, no início da tarde, o dólar à vista terminou a sessão em queda de 1,03%, a R$ 5,0115.

*Com informações do Estadão Conteúdo