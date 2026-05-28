Petrobras anuncia reajuste do preço da gasolina para distribuidoras

Reajuste de R$ 0,48 por litro será parcialmente compensado por subsídio de R$ 0,44 do governo federal

Freepik Segundo a Petrobras, o novo preço passa a valer a partir desta sexta-feira (29).



A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) um reajuste de R$ 0,48 por litro no preço da gasolina A vendida às distribuidoras.

Apesar da alta, a estatal informou que concederá um desconto de R$ 0,44 por litro, reduzindo o impacto efetivo para R$ 0,04 por litro.

Segundo a Petrobras, o novo preço passa a valer a partir desta sexta-feira (29). Com isso, o valor médio da gasolina A para distribuidoras sobe de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro.

Na prática, o governo federal irá bancar parte do preço do combustível por meio de um subsídio de R$ 0,44 por litro. A medida foi estabelecida por decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dessa forma, a Petrobras reverte a sequência de quedas no preço da gasolina, marcando o primeiro aumento no combustível desde 2024. Antes disso, a estatal havia promovido três reduções consecutivas nos preços: em julho de 2025 (-5,4%), novembro de 2025 (-5%) e janeiro de 2026 (-5,2%).

Em nota, a Petrobras afirmou que o efeito para as distribuidoras e para o consumidor final é “mitigado pela subvenção econômica concedida”.

A estatal também explicou que, considerando a mistura obrigatória de 70% de gasolina A e 30% de etanol anidro na gasolina vendida nos postos, o impacto ao consumidor final deve ser de até R$ 0,03 por litro.

“O preço final da gasolina C nas bombas terá aumento residual de no máximo R$ 0,03 por litro”, informou a companhia.

O subsídio será pago diretamente a produtores e importadores de combustíveis pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).