Dólar fecha abaixo de R$ 5,40, e real tem bom desempenho

PAULO VITOR/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar fecha abaixo de R$ 5,40



O dólar encerrou o pregão desta segunda-feira (24) em queda, ficando abaixo de R$ 5,40. Essa foi a segunda queda consecutiva da moeda norte-americana no mercado local, após atingir o maior valor de fechamento desde julho de 2022 na semana passada. O real teve um dos melhores desempenhos entre as principais moedas globais. Com a agenda esvaziada e sem ruídos políticos, investidores aproveitaram o enfraquecimento do dólar no exterior para realizar ajustes, como a realização de lucros e desmonte parcial de posições cambiais defensivas. Além disso, houve relatos de entrada de recursos por parte de exportadores, que se beneficiaram da valorização da moeda na semana anterior. As projeções de inflação no Boletim Focus e os dados de contas externas em maio foram monitorados, mas não tiveram impacto relevante na formação da taxa de câmbio. As expectativas para o IPCA em 2024 e 2025 subiram, apesar da manutenção da taxa Selic em 10,50% pelo Copom na semana passada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA