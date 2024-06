Taxa de juros para MEI atinge 44% ao ano, quatro vezes a Selic, aponta Sebrae

Por regiões, o Nordeste supera a média nacional com uma taxa de 51%; programa Acredita foi lançado para ampliar o acesso das micro e pequenas empresas ao crédito

A taxa de juros para microempreendedores individuais (MEI) atingiu 44% ao ano, quatro vezes mais que a Selic, de acordo com dados do Sebrae. No Nordeste, empreendedores que buscam empréstimos podem enfrentar uma taxa de até 51% ao ano. Para as microempresas, a média atual é de 42,49%, enquanto para as empresas de pequeno porte (EPP) fica em 31,54%. Por regiões, o Nordeste supera a média nacional com uma taxa de 51%, seguido pelo Norte (47,62%), Sudeste (47,09%), Centro-Oeste (44,41%) e Sul (37,21%). O Copom manteve a taxa Selic em 10,5%, interrompendo a sequência de redução dos juros. O programa Acredita foi lançado para ampliar o acesso das micro e pequenas empresas ao crédito. Até o momento, cerca de 20 mil operações foram realizadas, de janeiro a maio, com os recursos do fundo.

São 29 instituições bancárias aptas a ofertar os recursos possibilitados com o aporte de R$ 2 bilhões do Sebrae, para viabilizar R$ 30 bilhões em crédito nos próximos três anos. Além disso, o programa Desenrola Pequeno Negócios, voltado para repactuação de empréstimos de MEI, micro e pequenas empresas, já negociou um volume de R$ 1,3 bilhão com os bancos desde o seu início em 13 de maio, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

