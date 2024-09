Dólar fecha cotado a R$ 5,6397 em dia de dado fraco de emprego nos EUA

No ano, o dólar acumula valorização de 16,20%, o que faz o real ter o segundo pior desempenho entre as divisas mais relevantes, com perdas menores apenas que às do peso mexicano

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Operadores ressaltam que taxa de câmbio acima de R$ 5,60 revela ausência de liquidez



Após trocas de sinais e variações bem moderadas ao longo da tarde, o dólar à vista encerrou a sessão desta quarta-feira (4), praticamente estável. Operadores ressaltam que taxa de câmbio acima de R$ 5,60 revela ausência de liquidez e uma postura cautelosa dos investidores estrangeiros, que combinam compra de ações domésticas com manutenção ou aumento de hedge cambial. A formação da taxa de câmbio se deu nesta quarta sob forças opostas. De um lado, o sinal predominante de baixa do dólar no exterior e o recuo dos Treasuries jogavam a favor do real.

Dados aquém do esperado do mercado de trabalho norte-americano revelados pelo relatório Jolts aumentaram as apostas em um corte de juros em 50 pontos-base pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) em setembro, embora as chances de redução de 25 pontos sigam majoritárias. Na outra ponta, o desempenho ruim de divisas latino-americanas pares, em dia de queda do minério de ferro e do petróleo, moderava o apetite pela moeda brasileira. Temores de recessão nos EUA podem estar pesando sobre as moedas da região.

O peso chileno caiu mais de 1,5%, refletindo a decisão da terça à noite do Banco Central do Chile de retomar seu ciclo de afrouxamento monetário, com corte da taxa básica em 25 pontos-base, para 5,5% ao ano. Com mínima a R$ 5,6165 e máxima a R$ 5,6620, o dólar à vista terminou o pregão cotado a R$ 5,6397 (-0,01%). Na semana, a moeda tem ligeira alta (+0,08%). No ano, o dólar acumula valorização de 16,20%, o que faz o real ter o segundo pior desempenho entre as divisas mais relevantes, com perdas menores apenas que às do peso mexicano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

