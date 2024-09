Presidente da Petrobras afirma que estatal está confortável com o preço dos combustíveis

Cotações do petróleo fecharam com forte queda na terça-feira (3) pressionadas pela notícia de um possível acordo para restaurar a produção e exportação na Líbia

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quarta-feira (4), que não há, no momento, perspectiva de redução do preço da gasolina e do diesel em razão da queda do petróleo no mercado internacional. “Não vamos fazer nada com isso. Estamos confortáveis com o nível dos preços”, disse, a jornalistas após evento em Brasília. As cotações do petróleo fecharam com forte queda na terça-feira (3), pressionadas pela notícia de um possível acordo para restaurar a produção e exportação na Líbia, enquanto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) estuda elevar a oferta em outubro, começando com 180 mil barris diários.

“O preço que trabalhamos hoje com todos os combustíveis é menor do que o preço de 20 meses atrás. A população não percebe isso. Não é um assunto direto, por conta das margens que são agregadas, com distribuição e revenda”, disse Magda Chambriard.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller