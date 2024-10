Dólar fecha em queda de 0,33% a R$ 5,45 com expectativa por diferencial de juros e petróleo

O real teve o terceiro melhor desempenho entre divisas emergentes e ficou atrás apenas de peso colombiano e do peso mexicano

RODOLFO BUHRER/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO



O dólar à vista fechou em queda de 0,33%, cotado a R$ 5,4556 nesta sexta-feira (4). O real teve o terceiro melhor desempenho entre divisas emergentes e ficou atrás apenas de peso colombiano e do peso mexicano. Já o índice DXY, que mede o dólar contra uma cesta de seis moedas fortes, registrou alta de 0,52% hoje, aos 102,520 pontos, e ganho de mais de 2% na semana.

O real conseguiu se apreciar ante a divisa norte-americana hoje com a entrada de fluxo comercial por operações de carry trade, pela expectativa positiva para o diferencial entre juros interno e externo, e também apoiado pela nova alta do petróleo. Na semana, a divisa acumulou valorização de 0,36%. O relatório de emprego payroll dos Estados Unidos, acima do esperado, engatou uma valorização do dólar ante rivais fortes, após apontar a criação de 254 mil empregos nos EUA em setembro.

As chances de um corte de apenas 0,25 ponto porcentual pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em novembro ganharam força (plataforma do CME Group aponta que esta probabilidade é de 98,9%). Apesar deste cenário, o mercado continua focado na perspectiva positiva de um diferencial de juros com a possibilidade de alta mais expressiva da taxa Selic.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos