Dólar opera em alta após vitória de Lula nas eleições; Ibovespa registra queda

Em primeira sessão após o fim da eleição presidencial, moeda americana opera com alta e chegou a bater R$ 5,40 na abertura; Euro também está operando em alta

ITACI BATISTA/ESTADÃO CONTEÚDO Moeda americana abriu o dia com alta de quase 2%,mas variação se estabilizou instantes depois



No primeiro dia após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial, o dólar e o euro operam em alta. Por volta das 10h, a moeda americana operava com alta de 0,81%, sendo cotada a R$ 5,34. O Euro, por sua vez, registrava alta de 0,27%, chegando a R$ 5,29. Na abertura do pregão, o dólar chegou a registrar alta de quase 2%, operando na casa de R$ 5,40. No mesmo horário, o Ibovespa operava com queda de 0,1%, chegando a 114.422,320 pontos. Minutos depois, a queda foi para 1,99%, com o índice operando em 112.263,67 pontos. As variações acontecem antes de qualquer posicionamento do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) e de anúncios de Lula sobre quem será o ministro da Economia e os demais membros de sua futura equipe econômica.