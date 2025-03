Dólar registra sétima queda consecutiva e fecha no menor valor desde outubro

Divisa norte-americana fechou a quarta-feira (19) cotado a R$ 5,64; Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), registrou alta de 0,79%

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar registrou queda de 0,43% nesta quarta-feira (19) e fechou a R$ 5,64



O dólar encerrou a quarta-feira (19) em queda de 0,43%, cotado a R$ 5,64, marcando a sétima desvalorização consecutiva e atingindo o menor nível desde outubro do ano passado. A desvalorização da moeda norte-americana ocorre dentro das expectativas do mercado em relação às taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos.

Na tarde desta quarta, o Federal Reserve (Fed), banco central dos EUA, decidiu manter a taxa básica de juros entre 4,25% e 4,50% ao ano, conforme esperado pelos investidores. O Fed também reduziu suas projeções de crescimento econômico, destacando um cenário de incertezas impulsionado pela política tarifária do presidente Donald Trump. No Brasil, os investidores aguardavam a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a Selic, a taxa básica de juros. A previsão, confirmada após o fechamento do mercado, era de um aumento de 1 ponto percentual, elevando a taxa para 14,25% ao ano, o maior patamar desde o governo Dilma Rousseff.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a perspectiva de juros mais altos no Brasil e possíveis cortes nos EUA, o real se torna mais atraente para operações de carry trade, favorecendo sua valorização frente ao dólar. Além disso, investidores estrangeiros têm reduzido suas posições defensivas na moeda americana. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), registrou alta de 0,79%, fechando aos 132.508 pontos. O desempenho positivo do mercado acionário reflete o otimismo com a política monetária e a possibilidade de maior atratividade dos ativos brasileiros para investidores estrangeiros.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA