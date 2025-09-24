Jovem Pan > Notícias > Economia > Dólar sobe a R$ 5,32 com juros nos EUA; Ibovespa estende série de recordes

Dólar sobe a R$ 5,32 com juros nos EUA; Ibovespa estende série de recordes

Moeda norte-americana fechou a sessão em alta de 0,91% e o índice da B3 fechou aos 146.492 pontos

  • Por Jovem Pan
  • 24/09/2025 18h56
CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar SP - MERCADO/DÓLAR - GERAL - Imagem ilustrativa do dólar americano produzida em São Paulo, nesta quinta-feira, 17. Com mínima a R$ 5,7974, a moeda norte-americana encerrou a sessão de hoje em baixa de 1,05%, a R$ 5,8037 - menor valor de fechamento desde 3 de abril (R$ 5,6281), dia seguinte ao anúncio do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcado por depreciação global do dólar. 17/04/2025 - Foto: CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O dólar apresentou alta firme nesta quarta-feira (24) em sintonia com a onda global de valorização da moeda norte-americana. Investidores ajustaram posições em meio à moderação das apostas em corte de juros mais agressivo nos EUA, após falas cautelosas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O dólar à vista fechou a sessão em alta de 0,91%, a R$ 5,3274. O real, que lidera os ganhos entre divisas latino-americanas no ano, nesta quarta apresentou desempenho pior que seus pares regionais.

Operadores afirmam que o ambiente externo negativo para divisas emergentes abriu espaço para ajustes e realização de lucros no mercado local. Nesta quarta, o dólar caiu 1,11% e fechou na casa de R$ 5,27, na esteira do otimismo com uma possível redução das tensões entre Brasil e EUA. Em fala na Assembleia Geral da ONU, o presidente americano, Donald Trump, elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem disse ter tido uma “química excelente” em encontro de poucos segundo nos bastidores, e disse que os dois devem se encontrar na próxima semana.

O Ibovespa fez uma relativa pausa após ter conquistado, no dia anterior, novos recordes tanto no intradia como no fechamento. Nesta quarta-feira (24) sem catalisadores de peso para os negócios, o índice da B3 oscilou em margem muito estreita, de pouco menos de 400 pontos entre a mínima (146 129,80) e a máxima (146.520,72) da sessão, em que saiu de abertura aos 146.428,73 pontos. Moderado, o giro ficou em R$ 18,4 bilhões nesta quarta-feira. Na semana, o Ibovespa acumula leve ganho de 0,43%, colocando o avanço do mês a 3,58% e o do ano a 21,79%. Ao fim, conseguiu empurrar o nível de fechamento a novo recorde, marginalmente mais alto (+0,05%), a 146.491,75 pontos, sustentando o nível inédito dos 146 mil pelo segundo fechamento consecutivo.

