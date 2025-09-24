Jovem Pan > Notícias > Economia > Comissão do Senado aprova projeto que amplia isenção do Imposto de Renda

Comissão do Senado aprova projeto que amplia isenção do Imposto de Renda

Proposta isenta do IR pessoas com rendimentos mensais de até R$ 5 mil, a partir de 2026; há a expectativa de ser estabelecido também um desconto decrescente para aqueles que recebem entre R$ 5.001 e R$ 7.350

  • Por Jovem Pan
  • 24/09/2025 14h34
  • BlueSky
Andressa Anholete/Agência Senado Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) realiza reunião deliberativa para analisar o PL 1.952/2019, que isenta do Imposto de Renda rendas mensais de até R$ 5 mil Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) realiza reunião deliberativa para analisar o PL 1.952/2019, que isenta do Imposto de Renda rendas mensais de até R$ 5 mil

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (24), um projeto de lei que pode beneficiar milhões de brasileiros. A proposta, que agora segue para a Câmara dos Deputados, isenta do Imposto de Renda (IR) pessoas com rendimentos mensais de até R$ 5 mil, a partir de 2026. Atualmente, essa isenção se aplica a quem ganha até R$ 3.036 por mês.

Além de elevar o limite de isenção para R$ 5 mil, o projeto também estabelece um desconto decrescente para a cobrança do imposto para aqueles que recebem entre R$ 5.001 e R$ 7.350. Isso significa que, mesmo não sendo totalmente isentos, esses contribuintes pagarão menos Imposto de Renda do que pagam hoje.

A aprovação do texto na CAE aconteceu em caráter terminativo, o que significa que ele seguirá diretamente para a Câmara, sem precisar ser votado no plenário do Senado, a menos que haja um recurso de algum senador.

Contexto político e próximos passos

A proposta aprovada no Senado tem um teor semelhante a um projeto do governo federal que já tramita na Câmara, uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aprovação da matéria no Senado, no entanto, é vista como um movimento estratégico e político, especialmente com a disputa velada entre os líderes políticos Renan Calheiros (MDB-AL) e Arthur Lira (PP-AL), que também devem concorrer ao Senado em 2026.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Lira é o relator do projeto do governo na Câmara, e Calheiros, no Senado, atuou para dar andamento à proposta de 2019, de autoria de Eduardo Braga (MDB-AM), argumentando que o texto do Executivo estava parado. Na próxima semana, a Câmara deve colocar em votação o projeto do governo.

A ampliação da isenção do IR é uma das medidas que o governo espera que melhorem sua popularidade. Agora, o futuro da proposta está nas mãos da Câmara dos Deputados, onde os parlamentares decidirão qual dos textos — o do Senado ou o do governo — seguirá para aprovação final.

Leia também

Governo brasileiro saúda reconhecimento do Estado da Palestina durante conferência da ONU
CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem por unanimidade
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >