Dólar tem alta de 2% e fecha a R$ 5,58 em dia de instabilidade econômica

O dólar teve uma alta de 2% e encerrou o dia cotado a R$ 5,58, refletindo a expectativa de corte de gastos. A moeda americana teve uma valorização de R$ 0,10 em um único dia, partindo de R$ 5,48 no início da manhã. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, registrou uma queda de 1,39%, fechando a 127.652,06 pontos. A incerteza fiscal do país em relação ao cumprimento da meta de déficit zero e à possibilidade de cortes de gastos foi apontada como um dos motivos para a valorização do dólar. O mercado aguarda o relatório de despesas e receitas que será divulgado na próxima segunda-feira (22) pelo governo federal, o que contribui para a instabilidade econômica.Além disso, fatores como a queda no preço do petróleo Brent e a desvalorização do minério de ferro impactaram negativamente empresas como a Petrobras e a Vale.

No geral, o mercado financeiro refletiu os ruídos fiscais e o impacto das commodities, resultando em um aumento nas taxas de juros, valorização do dólar e queda no índice da bolsa de valores. A expectativa é de que a situação se estabilize com a divulgação do relatório de despesas e receitas pelo governo na próxima semana, o que pode trazer mais clareza para os investidores.

