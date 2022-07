Dólar tem nova alta e chega a R$ 5,42; Ibovespa também sobe

Medo de alta de juros nos Estados Unidos fortalece moeda norte-americana frente ao real

Adriana Toffetti/Estadão Conteúdo Dólar aumenta com expectativa de elevação nos juros dos Estados Unidos



O dólar teve mais um dia de alta e fechou a quarta, 6, com alta de 0,60%, na cotação de R$ 5,42, a maior desde 27 de janeiro (quando estava no mesmo nível). Na máxima do dia, a moeda norte-americana chegou a valer R$ 5,46. O principal fator para a subida foi a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos). Nela, a instituição afirma que a inflação ainda é uma preocupação forte no país norte-americano e indica que o aumento da taxa de juros deve seguir, com 0,5 ponto percentual ou 0,75 ponto percentual na próxima reunião. Assim, a moeda americana se torna mais atrativa e se fortalece frente a outras, principalmente de países emergentes como o Real.

Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve alta de 0,43% e encerrou o dia com 98.718 pontos, após duas sessões de queda. O pregão foi marcado pela alta volatilidade, com mínima intradiária de 97.423 pontos e máxima de 99.141 pontos. A subida foi puxada principalmente por varejistas como a Via (13,24%) e Americanas (11,77%) e pela Vale, que subiu 1%, mas tem peso maior. Por outro lado, o preço internacional do petróleo continuou em queda, o que afetou os papéis da Petrobras – os ordinários cederam 1,51% e os extraordinários, 1,28% – e de outras empresas do setor. Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu 0,36%, Dow Jones ganhou 0,23% e Nasdaq registrou melhora de 0,35%.