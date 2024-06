Dólar tem quarta alta consecutiva e fecha a R$ 5,40 após fala de Lula sobre o mercado financeiro

Decisão do Fed sobre os juros americanos também interferiram no desempenho da divisa, que chegou a bater na casa dos R$ 5,43 durante o dia; Ibovespa teve queda de 1,40%

O dólar voltou a subir nesta quarta-feira (12), atingindo a marca de R$ 5,40, enquanto a Bolsa de Valores do Brasil apresentou queda. Foi o maior valor da moeda americana desde o dia 4 de janeiro de 2023, quando fechou em R$ 5,4523, e o quarto dia consecutivo de alta. Durante o dia, a divisa chegou a bater na casa dos R$ 5,43. As incertezas em relação à política econômica do governo federal preocupam investidores, sobretudo após o Congresso devolver a MP do PIS/Cofins após pressão de diversos setores. O enfraquecimento político do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também interferiu no humor do mercado. Mas o que mais pesou foi a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no fórum internacional FII Priority Summit. Diante de autoridades e investidores, o petista disse que não dá para discutir economia “sem colocar a questão social na ordem do dia” e destacou que o “mercado não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade”. Os mesmos motivos fizeram com que o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, tivesse queda de 1,40%, refletindo as incertezas no mercado.

O mercado havia iniciado o dia de forma mais tranquila após dados de inflação dos Estados Unidos indicarem estabilidade, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) não apresentando alterações em maio. Este resultado aumenta a expectativa de que o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, não eleve mais os juros e até possa reduzi-los no futuro. Nesta quarta, o Fed decidiu manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,50% ao ano. A previsão é de apenas um corte de 0,25 pontos percentuais até o final de 2024.

