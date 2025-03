Dólar vai a R$ 5,74 e fecha a sexta-feira com o menor valor desde fevereiro

Fatores como a possibilidade de um acordo para evitar a paralisação do governo dos Estados Unidos e a alta nos preços das commodities influenciaram essa movimentação

O dólar fechou o dia com uma desvalorização de 1,00%, cotado a R$ 5,743, marcando o menor valor desde 21 de fevereiro. Essa queda reflete o contexto internacional, onde a moeda americana acumulou uma perda de 0,81% ao longo da semana. Fatores como a possibilidade de um acordo para evitar a paralisação do governo dos Estados Unidos e a alta nos preços das commodities influenciaram essa movimentação. Recentemente, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma legislação que assegura novos recursos para o governo federal, o que deve evitar um shutdown. A expectativa é que essa proposta também seja aprovada pelo Senado, o que traria mais estabilidade ao mercado financeiro.

Adicionalmente, a China está se preparando para implementar estímulos ao consumo, o que teve um efeito positivo sobre o real e impulsionou o mercado de commodities. O preço do minério de ferro, por exemplo, registrou um aumento de 2,32%, enquanto o petróleo Brent subiu 1%, alcançando US$ 70,58. Outro aspecto que favoreceu a valorização do real foi o aumento das expectativas em relação à cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos. Essa possibilidade surge em meio a temores de uma recessão no país, o que tem gerado um impacto negativo nos mercados financeiros americanos.

