Durigan: Desenrola para quem está em dia com dívidas sairá ainda em junho

O ministro da Fazenda disse que o programa está sendo desenhado na pasta e negou entrave com a lei eleitoral

Diogo Zacarias/MF Durigan disse que a próxima fase do programa será lançada 'antes de qualquer discussão eleitoral'



O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (21) que a fase do programa Desenrola para quem está adimplente com as suas dívidas deve sair nas próximas semanas, mas ainda no mês de junho.

“O Desenrola de adimplentes está sendo desenhado aqui dentro do Ministério da Fazenda, com a minha coordenação e do secretário Ceron Rogério Ceron, secretário-executivo. Muito em breve, vamos trazer mais detalhes sobre isso”, afirmou o ministro.

Ele negou que haverá qualquer entrave com a lei eleitoral para o programa, porque deve ser anunciado ainda no próximo mês.

“Provavelmente nas próximas semanas, ainda no mês de junho, antes de qualquer discussão eleitoral”, completou Durigan.