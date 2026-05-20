Nvidia registra recorde de receita graças a boom de IA

Atual empresa mais valiosa do mundo alcançou mais de US$ 81 bilhões no trimestre

Justin Sullivan/Getty Images/AFP SANTA CLARA, CALIFÓRNIA - 05 DE FEVEREIRO: Uma placa é afixada na sede da Nvidia em 5 de fevereiro de 2024 em Santa Clara, Califórnia. As ações da Nvidia atingiram máximos recordes na segunda-feira, depois que os analistas aumentaram suas perspectivas para a empresa.



A gigante dos chips Nvidia registrou nesta quarta-feira (20) uma receita trimestral recorde, alcançando 81,6 bilhões de dólares, muito acima das expectativas de Wall Street. O valor foi alcançado graças à demanda insaciável por seu hardware de inteligência artificial (IA), que impulsionou mais um trimestre.

Os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, encerrado em 26 de abril, representaram um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano anterior e um crescimento de 20% frente ao trimestre anterior, ressaltando o status da Nvidia como principal beneficiária da expansão global da infraestrutura de IA.