E agora, Haddad? 5 ações que podem ‘contrariar’ os planos do ministro da Fazenda e pagar gordos dividendos em 2023

Na visão de analistas, a proposta de taxar dividendos por parte do ministro da Fazenda pode não atrapalhar o pagamento de dividendos destas ações; entenda

Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda Fernando Haddad é o ministro da Fazenda do governo Lula, iniciado em janeiro de 2023



Fernando Haddad tem gerado um “burburinho” no mercado financeiro essa semana. Isso porque o ministro da Fazenda prometeu levar adiante as propostas de taxar dividendos, fundos offshore e fundos exclusivos (os dos “super ricos”). Para você ter uma ideia da confusão, empresários da Faria Lima, onde se concentra o maior centro financeiro do país, estão se unindo para atrapalhar os planos de Haddad.

Diante da necessidade de zerar o déficit das contas públicas em 2024, o ministro quer agir para “corrigir distorções absurdas do sistema tributário”. Ele inclusive afirmou estar preparado para a resistência que irá enfrentar de setores que hoje o apoiam. Com isso, pode ser que o investidor esteja se perguntando: “Como ficará o pagamento de dividendos das empresas listadas em bolsa?”. A seguir, explico o que está em jogo para as boas pagadoras de proventos e onde estão as melhores oportunidades do mercado.

O pagamento de dividendos de ações pode acabar?

Embora o termo “taxação de dividendos” gere uma certa ansiedade aos investidores, já posso antecipar que não há motivos para se desesperar. É nisso que acreditam os analistas da Empiricus Research. Para eles, os primeiros efeitos dessa medida só devem ser vistos a partir de 2024, dando oportunidade para que as empresas e o mercado se adaptem às novas regras. “Vislumbramos um incentivo aos programas de recompra de ações que, em termos práticos, funcionam também como distribuição de proventos”, explicam. Na prática, os analistas acreditam que as empresas encontrarão outras maneiras de remunerar seus acionistas, como é o caso da recompra de ações.

A recompra é quando as empresas utilizam parte do dinheiro que têm em caixa para recomprar os próprios papéis. Com menos ações em circulação, a participação dos acionistas aumenta e, consequentemente, a remuneração também. Os analistas, porém, destacam que nem todas as empresas poderão usar deste recurso com a mesma amplitude e eficácia, já que isso esbarra no float e na liquidez das ações. Mas, de maneira geral, a taxação de dividendos pode trazer mais benefícios do que malefícios para a economia do país, segundo os analistas. “Embora saibamos que alguns nomes e setores específicos serão mais prejudicados do que outros, não estamos falando de impactos caóticos. Ao contrário, entendemos que ela pode sanar uma série de distorções tributárias da economia brasileira”, afirmam.

Pensando em tudo isso, os analistas da Empiricus Research revelaram quais as ações preferidas deles para buscar receber “proventos” gordos agora. Elas são de diferentes setores da economia, mas têm algumas características em comum:

São líderes nos seus respectivos setores;

Têm geração de caixa recorrente;

Contam com vantagens competitivas claras;

Têm alto nível de liquidez de suas ações;

Contam com modelos de negócios resilientes.

Conheça 5 melhores ações para buscar dividendos gordos este ano

Os analistas selecionaram papéis que, além de terem boas projeções de proventos, estão baratos e têm potencial de valorização. Ou seja, investindo nas ações recomendadas pelos analistas, você tem a possibilidade de lucros em duas frentes:

Com o recebimento de proventos; e Com a valorização das ações na Bolsa.

Uma delas, por exemplo, tem um dividend yield estimado de 8,4% para 2023, está mais barata do que deveria e tem potencial de destravar valor com o avanço das suas melhorias operacionais.

Neste documento, eles também disseram o dividend yield esperado para 2023 de cada uma dessas ações e os fundamentos por trás de cada indicação. Para consultar o material completo, basta clicar no link abaixo e concluir seu cadastro. O acesso à lista completa será enviado para você por e-mail. Você não gasta nada em nenhuma etapa desse processo, mas pode lucrar muito com todas as informações que vai encontrar.

