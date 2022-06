Economia anuncia bloqueio de reservas para reajuste de servidores

Corte nas pastas ficará próximos de R$ 7 bilhões e quase metade sairá das pastas de Ciência e Tecnologia, Saúde e Educação

Washington Costa/Ministério da Economia Pasta realizou bloqueio de reservas para reajuste de servidores



O Ministério da Economia anunciou nesta segunda-feira, 06, que o bloqueio de recursos do orçamento federal de 2022 será de R$ 6,965 bilhões. O valor é menor do que a previsão de R$ 8,2 bilhões, já que houve a decisão de utilizar R$ 1,737 bilhão para abater do total contingenciado das pastas – a fatia seria utilizada para reestruturar as carreiras do serviço público. Quase metade dos recursos sairá inicialmente dos orçamentos das pastas de Ciência e Tecnologia, Saúde e Educação. Mesmo com a decisão de bloquear o valor que seria destinado para o reajuste dos servidores, não está descartado o repasse para a categoria. Neste caso, porém, o governo precisaria indicar novamente outro bloqueio no orçamento para que a despesa seja paga.