Eletrobras aprova incorporação de Furnas em assembleia

A decisão foi tomada após determinação do STF e agora cabe ao conselho definir a implementação e a data da incorporação

Fernando Frazão/Agência Brasil Reunião ocorreu após determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes



A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta quinta-feira, 11, aprovou a incorporação de Furnas pela Eletrobras. A decisão foi tomada por maioria, e a quantidade de votos será divulgada na ata da AGE. A reunião, que durou menos de 15 minutos, aconteceu após uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ele cassou as decisões judiciais emitidas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que haviam sido solicitadas pela Associação dos Empregados de Furnas (Asef) e que suspendiam a realização da AGE. Inicialmente, a assembleia estava marcada para o dia 29 de dezembro. Agora, cabe ao conselho da Eletrobras verificar e deliberar sobre a implementação das condições e definir a data da incorporação, conforme foi informado durante a assembleia. No início de janeiro, a empresa recorreu ao STF na tentativa de derrubar as liminares que haviam suspendido a realização da AGE.