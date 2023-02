Elon Musk perde o posto de homem mais rico do mundo para empresário francês

Dono da Tesla sofreu diversas perdas financeiras e se envolveu em polêmicas ao longo do último ano

EFE/EPA/GEORGE NIKITIN Elon Musk movimentou a imprensa nacional e internacional ao comprar o Twitter em 2022



Depois de ver sua fortuna diminuir significativamente durante 2022, o empresário sul-africano e canadense Elon Musk perdeu a liderança da lista de bilionários do mundo da Revista Forbes. De acordo com a publicação divulgada nesta quinta-feira, 2, ele agora ocupa a segunda colocação, com um patrimônio de mais de US$ $182 bilhões, atrás do executivo francês Bernard Arnault. Com fortuna superior a US$ 217 bilhões, Arnault supervisiona o império LVMH de cerca de 70 marcas de moda e cosméticos, incluindo Louis Vuitton e Sephora. Do ponto de vista financeiro, Musk tem enfrentando um período de fortes prejuízos. Veículos especializados estimam que o empresário tenha perdido aproximadamente US$ 100 bilhões ao longo de 2022, fazendo dele o membro do ranking de mais ricos do mundo que mais perdeu dinheiro no ano. A aquisição do Twitter também afetou os negócios do empresário. Temendo que Musk gaste muito tempo reestruturando a rede social, investidores da Tesla venderam ações e levaram a empresa à desvalorização. Com isso, Musk vendeu US$ 3,6 bilhões em ações da companhia entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2022. Já Arnault, depois de assumir a presidência da LVMH, conduziu a empresa através de um ambicioso plano de desenvolvimento. Sob sua liderança, o grupo cresceu e se tornou a maior empresa por capitalização de mercado na zona do euro, com um recorde de arrecadação de €313 bilhões em 2021, o equivalente a mais de R$ 1,726 trilhão.