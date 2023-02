Luiza Trajano retorna à lista de bilionários da Forbes após Magalu valorizar mais de 65% no Ibovespa

Movimento de alta nas ações da companhia foi desencadeado por crise vivida pela concorrente Americanas, que passa por processo de recuperação judicial

NELSON ALMEIDA / AFP Luiza havia deixado a lista de bilionários da Forbes em junho de 2022



Considerada pela revista Time uma das mulheres mais influentes do mundo, a empresária Luiza Helena Trajano voltou a conquistar um lugar na lista de bilionários publicada periodicamente pela Forbes. Na publicação divulgada nesta quinta-feira, 2, ela aparece na 2.396ª posição, tendo seu patrimônio avaliado US$ 1,1 bilhão, aproximadamente R$ 5,521 bilhões. Trajano viu sua fortuna crescer no último mês após ações da companhia Magazine Luiza, da qual é fundadora, registrarem alta superior a 65%, em decorrência da crise vivida pela concorrente Americanas. Oito meses antes, a empresária deixou de participar da lista de bilionários após sua empresa sofrer uma queda no valor dos papéis, perdendo aproximadamente 90% do valor em um ano. Na época, Luiza afirmou creditou o movimento a um momento financeiro complicado. Contudo, a recuperação do Magazine no Ibovespa fez com que ela voltasse a compor o seleto grupo de bilionários. Na lista também aparecerem Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, acionistas majoritários da Americanas. O grupo ainda conta com um patrimônio significativo, superior a US$ 8 bilhões cada, mesmo após a varejista entrar em processo de recuperação fiscal, motivado por um rombo fiscal de R$ 20 bilhões e dívidas superiores a R$ 43 bilhões.