Elon Musk ultrapassa Jeff Bezos e se torna o segundo homem mais rico do mundo

Forbes calculou que a fortuna do magnata cresceu de US$ 191,1 bilhões para US$ 202 bilhões em um único dia

O empresário Elon Musk ultrapassou Jeff Bezos na lista de bilionários da Forbes, tornando-se o segundo homem mais rico do mundo. Musk, CEO da Tesla, viu sua fortuna aumentar em US$ 11 bilhões em apenas um dia, chegando a US$ 206,2 bilhões. Enquanto isso, Bezos, fundador da Amazon, está com US$ 199,2 bilhões. O salto no patrimônio de Musk se deu devido ao aumento das ações da Tesla, que dispararam graças ao otimismo em relação ao mercado chinês. As ações da empresa subiram 12%, atingindo o maior nível intradiário desde março. Musk esteve na China no fim de semana e anunciou um acordo com a Baidu para trazer tecnologia de direção semiautônoma para o país.

Bernard Arnault, dono do conglomerado de artigos de luxo LVMH, permanece como a pessoa mais rica do mundo, seguido por Musk e Bezos. Arnault é responsável por marcas como Louis Vuitton, Dior e Givenchy. Musk, que possui 13% das ações da Tesla, viu sua fortuna crescer para US$ 202 bilhões. A Forbes calculou que a fortuna de Musk cresceu de US$ 191,1 bilhões para US$ 202 bilhões em um único dia. O aumento se deu principalmente devido ao desempenho das ações da Tesla, que valorizaram após o anúncio do acordo com a Baidu. Musk é conhecido por sua atuação no mercado de tecnologia e inovação, sendo um dos empresários mais influentes da atualidade.

