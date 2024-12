Em discurso de Natal, Lula diz que economia do Brasil é forte, mas reconhece ‘enormes desafios pela frente’

Presidente apareceu com o chapéu que tem usado após cirurgia na cabeça, falou em ‘país mais justo’ e em erradicar a fome; pronunciamento durou quase três minutos

Reprodução/YouTube/Presidência do Brasil O presidente Lula faz discurso de Natal, transmitido em rede nacional



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que a economia brasileira se mostra robusta e em expansão, embora ainda enfrente “enormes desafios”. Em seu discurso de Natal, transmitido em televisão aberta, ele ressaltou a relevância do diálogo e da colaboração entre os diferentes poderes do governo (Executivo, Legislativo e Judiciário). Durante o pronunciamento de quase três minutos, Lula destacou que a essência de sua administração é o cuidado com a população, especialmente com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. O presidente apareceu com o chapéu que tem usado após a cirurgia para drenar um hematoma na cabeça.

O petista reforçou que a cooperação com a sociedade e as administrações locais é fundamental para o sucesso de sua gestão. Além disso, também mencionou que “os resultados positivos” de quase dois anos de governo já estão “sendo percebidos”, mas que é preciso continuar a “plantar” para garantir um futuro melhor. “Ainda temos enormes desafios pela frente. Mas o Brasil tem hoje uma economia forte, que continua a crescer. Um governo eficiente, que investe onde é mais importante: na qualidade de vida da população brasileira”, disse. Durante sua fala, o presidente expressou gratidão pelas mensagens de apoio que recebeu após sua recente emergência médica.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lula manifestou otimismo em relação ao futuro do Brasil, falou em “país mais justo”, onde a fome seja erradicada e todos tenham acesso a empregos dignos e condições adequadas para criar seus filhos. O atual chefe do Executivo finalizou seu pronunciamento reafirmando seu compromisso com a construção de um Brasil mais igualitário, onde o bem-estar da população seja prioridade. Em seu discurso, ele disse acreditar que, por meio do trabalho conjunto e da solidariedade, é possível superar os desafios que ainda persistem.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA