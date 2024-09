Embraer receberá US$ 150 milhões da Boeing após decisão arbitral

Decisão do tribunal gerou um impacto negativo nas ações da Embraer, que sofreram uma queda significativa após o anúncio do pagamento

A fusão entre a Embraer e a Boeing, considerada um marco na aviação brasileira, envolveu um investimento de US$ 4,2 bilhões para a formação da Boeing Brasil Commercial. Contudo, em abril de 2020, a Boeing decidiu cancelar o acordo, alegando que a Embraer não cumpriu com suas obrigações contratuais. Em resposta, a Embraer recorreu ao tribunal arbitral, que recentemente determinou que a Boeing deverá pagar US$ 150 milhões à Embraer. Esse valor, no entanto, foi visto como inferior ao esperado, uma vez que a Embraer havia alocado cerca de US$ 241 milhões para a reestruturação de sua divisão de aviação comercial. A decisão do tribunal gerou um impacto negativo nas ações da Embraer, que sofreram uma queda significativa após o anúncio do pagamento.

Apesar desse revés, analistas do mercado financeiro mantêm uma perspectiva otimista em relação à Embraer. Eles apontam para novos contratos nas áreas de aviação comercial e defesa, além de um cenário competitivo que pode favorecer a empresa. Instituições como BTG Pactual e Itaú BBA destacam a recuperação do setor aéreo e a possibilidade de a Embraer voltar a distribuir dividendos a partir de 2025. A conclusão do processo de arbitragem também trouxe um alívio para os investidores, resultando em uma revisão positiva das projeções para a empresa. Com isso, o preço-alvo das ações da Embraer foi elevado, refletindo a confiança renovada no potencial de crescimento da companhia no futuro próximo.

