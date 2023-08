Empresa norte-americana compra rede de restaurantes Fogo de Chão por cerca de R$ 5,5 bilhões

Bain Capital anunciou que a aquisição tem como objetivo acelerar o crescimento e expansão da franquia; acordo deve ser concluído em setembro

A empresa de investimentos norte-americana Bain Capital anunciou nesta terça-feira, 15, a aquisição da marca brasileira de restaurantes Fogo de Chão. Os valores da transação não foram divulgados, mas fontes da agência Reuters estimam que a aquisição custou US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões), incluindo dívidas. O negócio tem como objetivo acelerar o crescimento e expansão da rede. Segundo comunicado da companhia ao mercado, a Fogo de Chão continuará sob a atual gestão, com Barry McGowan como CEO. O acordo deve ser concluído em setembro, a depender das aprovações regulatórias necessárias. O financiamento da dívida para a transação está sendo conduzido pelo Deutsche Bank. PwC, Morgan Stanley & Co. LLC, Deloitte e Sullivan & Cromwell também prestam consultoria para a aquisição. Fundada no sul do Brasil em 1979, a rede de churrascarias possui 76 unidades e registrou crescimento anual de 15% nos últimos três anos.

“Nos últimos anos, fizemos um progresso significativo, aprimorando nossa oferta exclusiva e a capacidade de levar o melhor em experiências gastronômicas a mais hóspedes do que nunca. Agradecemos à equipe Rhône por sua parceria durante um período crítico e de sucesso em nossa história. A Bain Capital compartilha nossa visão e estamos entusiasmados em aproveitar sua ampla experiência em investir e apoiar o crescimento global de negócios de restaurantes. Estamos entusiasmados com este próximo capítulo e acreditamos que há uma tremenda vantagem em nosso futuro, à medida que continuamos a executar nossos planos de crescimento com a Bain Capital”, afirmou o CEO da empresa.