Cidade de São Paulo tem redução no número de casos de dengue

Capital paulista chega a 447.005 casos e 212 mortes; faixa etária mais afetada é a de 20 a 29 anos, com as mulheres sendo as mais acometidas pela doença

jcomp/Freepik Outros 408 óbitos ainda sob investigação



A cidade de São Paulo mostra uma redução no número de casos novos de dengue. É o que mostra o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (10) pela Secretaria Municipal da Saúde. Através de boletins epidemiológicos semanais, observa-se uma redução significativa nas infecções, especialmente nas últimas semanas. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde destacou que, entre a semana epidemiológica 19 e a 23, o número caiu de 37.452 para 73 novas infecções. Desde o início de 2024 até o dia 5 de junho, foram registrados 447.005 casos de dengue e 212 mortes, com outros 408 óbitos ainda sob investigação. Em contraste, o ano de 2023 viu um total de 10 mortes pela doença na cidade, indicando um aumento significativo na gravidade dos casos este ano. No cenário nacional, a situação da dengue também é alarmante, com 5.809.369 casos prováveis e 3.643 mortes registradas apenas neste ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Além disso, há 2.945 óbitos em investigação. A faixa etária mais afetada é a de 20 a 29 anos, com as mulheres sendo as mais acometidas pela doença.