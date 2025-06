Enel São Paulo oferece ferramenta gratuita para gestão do consumo de energia

Simulador ajuda a calcular o consumo de cada eletrodoméstico e oferece dicas para reduzir gastos com a conta de luz

Creative Commons O ideal é trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED, pois consomem até 80% menos energia e são mais eficientes



A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que a bandeira tarifária para o mês de junho de 2025 será Vermelha – Patamar 1. Esta mudança, que representa um acréscimo de R$ 0,04463 para cada kilowatt-hora (kWh) consumido, reforça a importância da gestão eficiente do consumo de energia elétrica por parte dos clientes. Para ajudá-los nesse desafio, a Enel São Paulo disponibiliza um simulador de consumo gratuito.

Com a ferramenta, que pode ser acessada pelo site da companhia, é possível estimar os gastos com consumo de energia e não ter surpresas com a conta de luz. O simulador calcula a média de consumo por eletrodoméstico e eletrônicos de cada cômodo da casa. Para isso, basta o cliente indicar quantas horas por dia cada equipamento é utilizado e selecionar a bandeira tarifária vigente. Com esses dados, a ferramenta dará uma estimativa da fatura de energia.

Confira abaixo dicas de economia de energia cômodo a cômodo:

No banheiro

Chuveiro: Opte por banhos mais rápidos e utilize a temperatura morna ou verão, isso pode ajudar a economizar cerca de 30% na conta de luz. Se possível, programe o banho para as horas mais quentes do dia. Um banho de 15 minutos consome energia equivalente a mais de 400 lâmpadas LED acesas por uma hora, o que pode representar um aumento significativo na conta de luz. Além disso, o consumo excessivo de energia contribui para a emissão de gases do efeito estufa.

No quarto

Ar condicionado: Evite usá-lo por períodos longos e opte por modelos inverter, mais eficientes e econômicos.

Na sala

TVs: Evite deixar a TV ligada sem ninguém assistindo e programe o timer para desligamento automático.

No escritório

Computadores: desligue-o completamente após 2 horas de inatividade e o monitor após 15 minutos. Essas práticas simples contribuem significativamente para a redução do consumo de energia.

Na lavanderia

Máquina de Lavar e Secadora: Utilize sua máquina de lavar com a capacidade máxima e evite a função de água quente. Quanto à secadora, use-a apenas quando necessário e sempre com a capacidade máxima.

Na cozinha

Geladeira: Mantenha a borracha de vedação em bom estado e evite abrir a porta com frequência. Nunca utilize a parte traseira da geladeira para secar roupas ou sapatos, pois isso pode danificar o equipamento e aumentar o consumo de energia.

Para a casa toda

Iluminação: Trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED, pois consomem até 80% menos energia, são mais eficientes e aquecem menos o ambiente.

Economizar energia não é apenas uma questão financeira. Ao consumir de forma consciente, os clientes contribuem para a preservação do meio ambiente, diminuindo a emissão de gases do efeito estufa e garantindo um futuro mais sustentável para as próximas gerações.