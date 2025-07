Enem dos Concursos: Veja carreiras com salários de R$ 16.413,35 no CNU

Primeira lista de classificação será divulgada em 30 de janeiro de 2026; prova objetiva está marcada para 5 de outubro de 2025

Joel Rodrigues/Agência Brasíli Publicado edital do CNU 2025; confira as regras Inscrições começam nesta quarta-feira (2)



As inscrições para o Concurso Nacional Unificado (CNU) já estão abertas, oferecendo um total de 3.652 vagas em 36 diferentes órgãos federais. Os salários podem chegar a R$ 16.413,35, sendo que apenas cinco carreiras têm essa faixa de remuneração inicial. As principais oportunidades estão na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e na Agência Nacional do Cinema (Ancine). Os cargos que oferecem os maiores salários incluem o de especialista em regulação de petróleo e gás na ANP, com especializações em Geologia, Geofísica, Engenharia e Economia. Na Ancine, a posição de especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual também se destaca pela alta remuneração.

A atratividade desses cargos se deve a uma combinação de fatores técnicos e históricos, com as agências reguladoras estruturando suas carreiras para atrair profissionais qualificados em áreas consideradas estratégicas para o país. Essa estruturação é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços prestados. Para os interessados nas vagas da ANP, as exigências de formação variam conforme os blocos de especialização. Os candidatos devem escolher entre Geologia e Geofísica, Engenharia, e Economia, além de uma especialidade geral. A prova do bloco 6 será padronizada para todos os participantes, independentemente do órgão para o qual estão se inscrevendo.

Os cargos de especialista em regulação são bastante concorridos, não apenas pela remuneração atrativa, mas também pela estabilidade e pela complexidade técnica envolvida. O desempenho nas disciplinas específicas é um fator determinante, representando dois terços da nota na prova objetiva. O cronograma do CNU 2025 estabelece as seguintes datas importantes: as inscrições vão de 2 a 20 de julho de 2025, a prova objetiva está marcada para 5 de outubro de 2025, enquanto a prova discursiva ocorrerá em 7 de dezembro de 2025. A primeira lista de classificação será divulgada em 30 de janeiro de 2026, permitindo que os candidatos se programem adequadamente.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA