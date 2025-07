FMI alerta que projeto de lei tributária de Trump complica redução do déficit dos EUA

O presidente americano obteve uma grande vitória política, nesta quinta-feira (3), com a aprovação pelo Congresso, por uma estreita, de seu megaprojeto de lei orçamentária

O Fundo Monetário Internacional (FMI) soou o alarme sobre o novo projeto de lei tributária dos republicanos, aprovado pela Câmara dos Representantes na tarde desta quinta-feira (3), afirmando que ele poderia aumentar o déficit dos EUA em US$ 4 trilhões ao longo de 10 anos. A legislação estende os cortes de impostos de 2017 de Trump, enquanto adiciona novas isenções para gorjetas e horas extras.

Apesar de alguns cortes de gastos, o plano ainda adicionaria US$ 3,4 trilhões ao déficit antes dos custos com juros. A porta-voz do FMI, Julie Kozack, enfatizou que isso “contraria” a necessária redução da dívida a médio prazo, especialmente com o déficit se aproximando de 98% do PIB, em comparação com 73% há uma década.

O FMI geralmente define “médio prazo” como um período de três a cinco anos. O aumento no déficit pode agravar os desafios fiscais enfrentados pelos EUA, à medida que custos de empréstimos mais altos devido ao aumento das taxas de juros tornam mais caro para o governo honrar sua dívida.

