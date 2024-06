Energy Summit premia empresas e projetos que mais impactaram na transição energética do Brasil

Energy Summit Awards premiou Petrobras, Copel, Pixforce e o Projeto Libra 4.0 durante o principal evento de transição energética global e de sustentabilidade do país, realizado na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro

O Energy Summit anunciou, nesta quarta-feira (19), os vencedores do prêmio Energy Summit Awards em cerimônia no Rio de Janeiro. O principal evento de transição energética global e de sustentabilidade do país, realizado na Cidade das Artes, de 17 a 19 de junho, criou a premiação para reconhecer iniciativas que aceleram o processo de transformação do segmento de Energia e ESG. Os vencedores do Energy Summit Awards foram a Petrobras, na categoria Corporações, a Copel na categoria Fundos de Investimento, a Pixforce na categoria Startups e na categoria Projetos de Pesquisa, o projeto Libra 4.0 – Digital Twin sistema de produção de campo do pré-sal desde reservatório até topsides.

De acordo com André Miceli, CEO da MIT Technology Review Brasil, o prêmio tem o objetivo de reconhecer os projetos mais interessantes de academia, grandes empresas, pequenas empresas e startups, que é parte fundamental da metodologia sobre a qual o Energy Summit foi produzido. “A ideia de colocar membros de cada um desses segmentos foi para criar elementos de negócio e de impacto a partir dessas conexões”, comenta. Ele enfatiza a capacidade de impacto dos projetos. “Graças a conexão que o prêmio criou, aos poucos, principalmente com a participação das grandes empresas, iniciativas de empreendedorismo e de novas soluções devem ser criadas, mudando um pouco o cenário habitual de empreendedorismo de curto prazo”, ressalta.

Conheça o método

Para o prêmio, foram selecionadas quatro instituições parceiras que ficaram responsáveis por indicar seis empresas e projetos finalistas em cada uma das quatro categorias – a Agência Nacional do Petróleo (ANP) para a categoria Projetos de Pesquisa; a Confederação Nacional da Indústria (CNI) para a categoria Corporações; a Abstartups para a categoria Startups e a Associação Brasileira de Corporate Venture Capital (ABCVC) para a categoria Fundos de Investimento.

A partir da indicação realizada pelas instituições, 7 jurados votaram e escolheram as finalistas de cada categoria. Deste total, três de cada uma das instituições e quatro da MIT Technology Review Brasil. Segundo Egídio Zardo, Diretor da MIT TR e Coordenador do Energy Summit Awards, o prêmio tem a missão de dar destaque às iniciativas mais inovadoras nas principais pontas do ecossistema de energia e sustentabilidade e parceiros institucionais independentes.

“Nesta primeira edição 4 categorias concorrem ao prêmio, sendo que instituições parceiras indicaram 6 finalistas para cada uma delas. Para dar transparência ao processo de escolha das vencedoras, criamos uma banca de jurados formada pela MIT Technology Review Brasil e parceiros, seguindo critérios claros sobre a interação e impacto das indicadas no ecossistema. Para a edição 2025 do Awards iremos ampliar as categorias e os premiados, sempre mantendo como foco destacar novas iniciativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável do setor”, comenta.

