Entenda como a aprovação da reforma do IR na Câmara pode impactar suas economias

Tributação de taxas e dividendos de pequenas empresas e faixa de isenção para pessoas físicas sofreram mudanças

Imposto de Renda terá mudanças após aprovação da reforma na declaração



A Câmara dos Deputados votou nesta quinta-feira, 2, as mudanças de regras para o Imposto de Renda para empresas e pessoas físicas. O texto-base do relator, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), foi aprovado na noite de quarta-feira, 1º, com um placar de 398 votos favoráveis e 77 contrários. A matéria ainda deve passar pelo Senado antes de ir para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Caso algum trecho seja alterado pelos senadores, o texto voltará para debate e votação na Câmara. Mas, na prática, o que mudará para o brasileiro médio? Quais serão os impactos na economia familiar e pessoal? Para facilitar o entendimento, a Jovem Pan separou três das dúvidas mais frequentes sobre o tema para esclarecer as mudanças. Confira abaixo:

O que acontece com micro e pequenas empresas integradas ao Simples Nacional?

Qual a faixa de isenção para pessoas físicas?