Especialista revela 6 maneiras de buscar a multiplicação do patrimônio via consórcios; confira

Novidade do nicho de consórcios pode aquecer o mercado imobiliário e possibilitar multiplicação de capital para brasileiros comuns

É possível multiplicar o próprio patrimônio enquanto você contrata consórcios



O empresário Décio Oliveira Jr. está por trás de um feito considerável: comprar imóveis por um terço do valor de mercado, com a ajuda de algumas técnicas de consórcio fora do radar da maioria dos brasileiros. Já são mais de 20 imóveis comprados.

O especialista ainda conta, com exclusividade, que é possível multiplicar o próprio patrimônio enquanto você contrata consórcios —, até mesmo sextuplicando o valor do seu capital.

O patrimônio de R$ 100 mil pode virar um capital de até R$ 600 mil .

O patrimônio de R$ 200 mil pode virar um capital de até R$ 1,2 milhão.

Já o patrimônio de R$ 300 mil pode virar um capital de até R$ 1,8 milhão .

O processo não é imediato, mas costuma acontecer em uma janela de tempo bem curta quando comparada aos 10-30 anos do mercado imobiliário tradicional (de financiamento). Por meio de consórcios, a dinâmica pode ser bem mais rápida: apenas de 1 a 2 anos. Os seguidores de Décio comprovam:

Esse tipo de resultado viralizou na internet e, atendendo à demanda, Décio se aliou ao Grupo Empiricus para espalhar essa nova oportunidade de alavancar o seu patrimônio.

Consórcio ainda vale a pena? É totalmente possível transformar as parcelas do imóvel em dinheiro no bolso

Para quem não é familiar, vale contextualizar: o consórcio é uma associação de pessoas, empresas, organizações ou governos que, investindo coletivamente, buscam adquirir o mesmo tipo de bem material — tal como um apartamento ou carro. As pessoas são contempladas num prazo relativamente curto de tempo, como você viu acima, e todas saem ganhando. Você paga menos e obtém o “objeto de desejo” em questão.

Mas por que “paga menos”? Porque o consórcio é uma alternativa bem econômica quando comparado à indústria de financiamentos, que normalmente envolvem juros abusivos. Seguindo a cartilha de estratégias de Décio, brasileiros comuns estão começando até mesmo do absoluto zero e conquistando imóveis sem demora — seja para realizar o sonho da casa própria ou até mesmo para receber múltiplos aluguéis mensais. Ou seja, são pessoas que passam a viver de renda.

O método da ‘fábrica de dinheiro’ é uma entre as 6 oportunidades de multiplicação patrimonial reveladas pelo especialista

Entre as seis técnicas de Décio que serão reveladas no dia 24 de julho, a mais proeminente e lucrativa, segundo o próprio especialista, é o método da “fábrica de dinheiro”. O objetivo dessa técnica é converter 100% do valor de um imóvel em dinheiro. Isso significa que, se o seu imóvel próprio custa 300 mil reais, você pode ter até 300 mil reais líquidos na sua conta bancária sem “abrir mão” da propriedade em questão.

Essa técnica funciona para imóveis de até 1 milhão de reais. O especialista ainda não confirmou se o método é válido para imóveis de alto padrão com valores mais inflados. Inscreva-se na série gratuita se quiser descobrir – basta pressionar o link abaixo.

Especialista aproveita chance de lucro e ‘provoca’ bancos brasileiros

Décio revela que, de todas as seis oportunidades de alavancar seu patrimônio via consórcios, nenhuma delas consiste no método tradicional que bancos e empresas oferecem. E seu comentário vai além:

“O pior jeito de comprar uma carta de consórcio é o jeito que a grande maioria das pessoas faz: compram a carta, pagam as prestações direitinho e ficam cruzando o dedo para a carta ser contemplada antes do tempo. Faça tudo menos isso.”

— Décio Oliveira Jr.

A ideia de trazer seis maneiras diferentes é, justamente, oferecer um leque de oportunidades para qualquer pessoa aproveitar esse tipo de oportunidade.

Anote na sua agenda: a partir do dia 24 de julho, qualquer brasileiro poderá alavancar seu capital via consórcios

Existem casos de brasileiros com maior patrimônio que aproveitam a oportunidade, como você viu acontecer com o Bruno — que, em dois anos, transformou 500 mil reais em 3 milhões de reais. No entanto, Décio enfatiza que a oportunidade é bem democrática. Em uma história de bastidores, o especialista conta que um de seus alunos tinha R$ 50 na conta e, atualmente, ganha 40 mil reais por mês via consórcios de máquinas agrícolas. É um nicho exótico que também demonstra a versatilidade das estratégias.

A história será revelada em detalhes no dia 24 de julho. Se você quer conhecer mais sobre esse mercado e como alocar uma fatia do seu dinheiro para buscar grandes ganhos potenciais, pressione o link abaixo. Isso garante sua vaga gratuita na série.