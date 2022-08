Esqueça as fintechs tradicionais: só existe um banco digital digno de fazer parte da carteira de ‘Oportunidades de Uma Vida’; saiba qual é

Empresas de tecnologia sofrem com o contexto macroeconômico, mas Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empiricus, indica fintech que registrou lucro líquido de mais de R$ 195 milhões no 1º trimestre deste ano

diana.grytsku/Freepik Ainda existe um banco digital que, segundo o CEO e estrategista-chefe da Empiricus, Felipe Miranda, vale a pena ter em carteira



Quando o assunto é banco digital, é muito provável que os primeiros nomes que venham à mente sejam o Nubank (NUBR33) e o Inter (INBR31). Juntas, as duas fintechs somam quase 60 milhões de clientes e têm pontos de destaque em relação aos bancos tradicionais, como conta corrente gratuita, fácil acesso a cartões de crédito e programas de benefícios. Esses foram alguns dos principais motivos para as duas empresas ingressarem na Bolsa de Valores. Mas acredite: embora sempre na “boca do povo”, as duas ações estão longe de ser um bom negócio, de acordo com analistas do mercado.

As empresas de tecnologia, como um todo, estão sofrendo com o contexto macroeconômico atual. Inflação descontrolada, alta dos juros e busca dos investidores por ativos mais seguros… Parece que nada está colaborando para o bolso do acionista do “roxinho” e do Banco Inter. Só neste ano, as ações NUBR33 já “despencaram” quase -56,7% e os papéis INBR31 desvalorizaram -16,1% desde junho, quando começaram a ser negociados. Mas nem tudo está perdido. Embora o cenário não seja favorável para as fintechs, ainda existe um banco digital com fundamentos interessantes e que, segundo o CEO e estrategista-chefe da Empiricus, Felipe Miranda, vale a pena ter em carteira. Trata-se de uma ação de banco listada em Bolsa desde 2014 e que, nos últimos cinco anos, acumulou valorização de 288,2%. A fintech tem um portfólio de mais de 19 milhões de usuários e registrou lucro líquido de mais de R$ 195 milhões no 1º trimestre deste ano.

Por que ‘fugir’ de Nubank (NUBR33) e Banco Inter (INBR31)?

As ações do Nubank geram “burburinhos” desde sua estreia em bolsa, em dezembro de 2021. O IPO foi considerado um marco na história do sistema financeiro brasileiro, visto que prometia revolucionar a relação do brasileiro com seu banco. Mas a verdade é que nada disso se concretizou. De lá para cá, foram poucos os momentos felizes que o Nubank proporcionou ao investidor. No fechamento do último dia 5, o “roxinho” encerrou o dia sendo cotado a R$ 3,85, mas já chegou a custar até R$ 2,72 em maio. Mesmo que as ações tenham passado por um período positivo em julho, com a tímida valorização de 2,5%, alguns analistas acreditam que os papéis são “furada”.

No 1T22, a fintech apresentou resultados abaixo da expectativa do mercado, e as perspectivas para o 2º trimestre não são positivas. O Bradesco BBI espera um aumento da inadimplência do Nubank. Felipe Miranda, da Empiricus, também não confia no potencial de NUBR33 no contexto econômico atual. O analista, inclusive, recomendou, no relatório “Atualização extraordinária: alterações nas Oportunidades de Uma Vida”, uma operação de Long & Short envolvendo o Nubank e outra instituição financeira entre 19 de janeiro e 23 de maio deste ano. Quem seguiu a estratégia à risca, durante todo o período, acumulou lucro de 80%.

Os investidores do Banco Inter também têm sofrido com as cotações da empresa desde o IPO. A empresa, que foi listada na bolsa americana Nasdaq em junho e é negociada no Brasil através de BDRs, amarga quedas sucessivas. Rodolfo Amstalden, também analista e co-fundador da Empiricus, já não apostava no Inter quando ainda era negociado na Bolsa brasileira sob os tickers BIDI3, BIDI4 e BIDI11. Segundo ele, o banco ainda precisa construir uma carteira de crédito mais robusta e um balanço melhor. “Pela conjuntura de um múltiplo alto e o resultado de quem está começando, não acho que é a melhor escolha do momento”, diz Amstalden. Esses fatores, somados à instabilidade do cenário macroeconômico atual, geram incerteza sobre os papéis do Inter e Nubank. Mas no universo dos bancos digitais, ainda existe uma aposta que pode ser lucrativa.

Felipe Miranda selecionou uma fintech específica que pode gerar bons "frutos" ao investidor. Embora seja um banco digital, a empresa faz parte de um grupo financeiro bem consolidado no mercado e está muito barata na visão do analista. Ele recomendou a ação para os assinantes de sua carteira "Oportunidades de Uma Vida", que acumula rendimento de 323,7% desde sua criação, em setembro de 2015, até o fim do mês de julho.

O que esse banco digital tem de especial para fazer parte da carteira que rendeu 323% em 7 anos?

O mais importante nesse momento é entender os diferenciais desse banco digital frente a outras fintechs do mercado. Na carteira de Felipe Miranda, ele explica em detalhes a tese de investimento nessa ação, mas apenas para dar uma “palhinha”, vou destacar três pontos: preço dos papéis, resultados da empresa e expectativa de fim do ciclo de alta dos juros.

1. Balanço positivo no 1T22

No 1º trimestre deste ano, esse banco digital recomendado por Miranda apresentou bons números aos acionistas. Como dito anteriormente, a fintech registrou lucro líquido de R$ 195,5 milhões. Enquanto isso, no mesmo período, o Nubank teve lucro líquido ajustado de US$ 10,1 milhões (equivalente a R$ 53,3 milhões no câmbio atual) e o Banco Inter atingiu R$ 27,5 milhões. Mas o lucro não foi o único destaque dos resultados da empresa. As carteiras de crédito e de empréstimo pessoal tiveram um aumento de 20% e 241% na base anual, respectivamente.

A temporada de balanços do 2º trimestre já começou, mas o banco ainda não divulgou os resultados do período. O mercado espera uma pequena queda nos números da empresa motivados pelo cenário macroeconômico. O Santander, por exemplo, acredita que o lucro líquido sofrerá uma diminuição de 3% em relação ao 1T22, mas a receita líquida com juro deve aumentar cerca de 33% em comparação ao mesmo período do ano passado. Com esses fatores em mente, assim como Felipe Miranda, os analistas do Santander recomendam a compra das ações deste banco promissor (acesse o ticker desse banco e outras 24 empresas aqui).

2. Ação com preço atrativo

Esse banco está negociando as ações a “meros” R$ 7,26. O preço do papel por si só já é atrativo, mas se você tem familiaridade com o mercado acionário, deve saber que isso não é suficiente para afirmar se uma ação está cara ou barata. Um dos indicadores que pode ser usado para dizer se uma ação está cara ou barata é o Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP). Quanto mais próximo esse número for de zero, mais atrativa se torna a ação. De acordo com dados atualizados do Status Invest, esse banco digital está negociando a um P/VP de apenas 1,33 vezes. Para efeitos comparativos, os papéis NUBR33 custam cerca de R$ 4, mas o P/VP do “roxinho” é de cerca de 4,81 vezes. Ou seja, mais caro que o banco digital recomendado por Miranda.

3. Perspectiva de melhora no cenário econômico

Um dos pontos de atenção ao investir em empresas de tecnologia no contexto atual é o cenário macroeconômico. A alta dos juros penaliza boa parte dos setores da Bolsa, principalmente as fintechs, visto que não dão lucro no presente e, por isso, têm alto risco envolvido. Sendo assim, em períodos de elevação dos juros, os investidores “fogem” dos bancos digitais e preferem alocar dinheiro em ativos mais seguros como ações de empresas mais sólidas ou títulos de renda fixa. Esse foi um dos motivos para muitas ações da Bolsa “derreterem” neste ano. O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, caiu cerca de -12,9% nos últimos 12 meses. Mas esse cenário pode estar próximo de se reverter.

Após altas sucessivas das taxas de juros, o Copom aumentou a Selic para 13,75% a.a. e sinalizou que o ciclo de alta está próximo de acabar. O mercado espera que, em 2023, a Selic chegue a 11% a.a. e, em 2024, a 8% a.a. A diminuição na taxa de juros retoma o apetite ao risco do investidor pela perspectiva de melhora na economia. Portanto, esse movimento provavelmente impulsionará os investimentos na Bolsa de Valores e, consequentemente, as ações deste banco digital.

