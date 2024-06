Esqueça o ‘jogo do tigrinho’: se é pra arriscar, esta lista de criptomoedas pode transformar R$ 5 mil em R$ 2 milhões

A maior casa de análise independente do Brasil selecionou os tokens com maior potencial lucrativo do mercado e, no dia 26, irá liberar o acesso ao nome deles

Não é novidade alguma que o ‘tigrinho’ se popularizou muito nos últimos anos. Como você bem deve saber, uma quantidade enorme de pessoas passou a buscar nesse jogo de azar uma chance de ganhar dinheiro de forma rápida. O que talvez tenha passado despercebido, porém, é que apostar online também se tornou algo bem comum. Dados referentes a 2023, por exemplo, mostram que essa prática atraiu quase tantas pessoas quanto ir ver uma partida de futebol no estádio.

Enquanto 24 milhões de torcedores compraram ingressos para acompanhar o esporte na última temporada, 22 milhões de brasileiros afirmam ter feito ao menos uma bet no ano passado. O que está acontecendo é um movimento generalizado de procura por renda extra, o que não é propriamente algo ruim. A questão é que, para boa parte dos especialistas em finanças, há formas melhores de fazer isso.

A tendência no longo prazo é perder dinheiro

O analista de criptoativos Valter Rebelo, por exemplo, não recomenda as bets porque “a tendência no longo prazo é perder dinheiro”. “No caso das apostas esportivas, não chega a ser uma loteria pura porque não depende só da sorte, mas também do entendimento do evento esportivo. Só que as probabilidades já estão medidas no modelo da casa de apostas e as cotações são mais baixas que o correto para garantir o lucro da banca”, afirma. Isso não quer dizer que ele seja conservador: apenas acredita que existem estratégias mais eficazes para buscar um alto retorno com um baixo investimento.

No lugar das apostas, sua indicação são as “alphacoins”: criptomoedas baratas, mas com uma alta capacidade de valorização. “São projetos com fundamentos sólidos e nos quais existe uma assimetria muito forte entre risco e retorno para o investidor. Se de 10, só 1 “vingar”, o potencial é tão alto que pode compensar um prejuízo de todas e gerar um lucro alto”, diz.

Diversos gatilhos de alta para as criptomoedas estão sendo acionados

Este ano, em especial, é um ótimo momento para apostar nessas criptomoedas. Em janeiro, o órgão regulador dos Estados Unidos (equivalente à CVM brasileira) autorizou a criação de ETFs à vista de Bitcoin. Isso significa que grandes investidores institucionais, aqueles que possuem uma enorme quantia de recursos, passaram a poder investir na moeda com mais facilidade. De imediato, isso é positivo para o BTC. Só que, como ele é a principal criptomoeda do mundo, todo o mercado de ativos digitais tende a ser beneficiado.

Obviamente, isso não quer dizer que todas as moedas vão apresentar valorizações (nem que elas vão ser semelhantes, se acontecerem). Existem tokens que são inegavelmente melhores do que outros. É por isso que a Empiricus Research se propõe a mapear as criptomoedas mais promissoras do mercado e reuni-las em um relatório exclusivo.

Veja a lista de criptomoedas capaz de transformar R$ 5 mil em até R$ 2 milhões

Os especialistas da maior casa de análise independente do Brasil analisam diversos fatores técnicos e separam os ativos com bons fundamentos para que seus assinantes não precisem se preocupar com isso. Foi assim que, em 2021, identificaram o potencial de valorização da Axie Infinity (AXS) e indicaram sua compra. Quem seguiu a recomendação, teve a chance de lucrar mais de 24.000% em 10 meses – o suficiente para transformar um mero aporte de R$ 5 mil em mais de R$ 1 milhão.

