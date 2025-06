Etanol se destaca como alternativa mais vantajosa em comparação à gasolina em seus Estados brasileiros

Média nacional nos postos de combustíveis indicou que o etanol apresentava uma paridade de 67,42% em relação à gasolina, o que demonstra uma competitividade favorável em relação ao combustível derivado do petróleo

ERNANI OGATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Profissionais do setor afirmam que o etanol pode manter sua competitividade mesmo quando a paridade ultrapassa 70%



Na semana de 15 a 21 de junho, o etanol se destacou como uma alternativa mais vantajosa em comparação à gasolina em seis Estados brasileiros, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que foram analisados pela AE-Taxas. A média nacional nos postos de combustíveis indicou que o etanol apresentava uma paridade de 67,42% em relação à gasolina, o que demonstra uma competitividade favorável em relação ao combustível derivado do petróleo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Profissionais do setor afirmam que o etanol pode manter sua competitividade mesmo quando a paridade ultrapassa 70%, dependendo do tipo de veículo que utiliza o biocombustível. Os Estados onde o etanol se mostrou mais competitivo incluem Acre, com 69,99%; Mato Grosso, com 64,65%; Mato Grosso do Sul, com 65,38%; Minas Gerais, com 68,56%; Paraná, com 67,94%; e São Paulo, com 65,57%.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA