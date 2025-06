Rio Guaiba ultrapassa nível de inundação em Porto Alegre e faz Defesa Civil do RS emitir alerta

Rio já havia atingido a cota de inundação no dia 20 de junho, o que levou a prefeitura a implementar ações para mitigar os efeitos das cheias, incluindo a revisão do sistema de proteção e a instalação de telas na orla

O Rio Guaíba em Porto Alegre registrou, na manhã desta quarta-feira (25), o um nível de 3,01 metros, ultrapassando a cota de inundação estabelecida em 3 metros. Apesar desse aumento, até o momento, não foram observados transbordamentos na região. Nas proximidades da Usina do Gasômetro, o nível do rio alcançou 3,44 metros, mas começou a apresentar uma leve queda, com a medição às 9h indicando 3,43 metros, ainda abaixo da cota de 3,60 metros. A Defesa Civil do estado emitiu um alerta sobre a possibilidade de nova elevação do nível do Guaíba nas próximas 24 horas, em decorrência das chuvas que afetam os vales do Taquari e do Caí. O rio já havia atingido a cota de inundação no dia 20 de junho, o que levou a prefeitura a implementar ações para mitigar os efeitos das cheias, incluindo a revisão do sistema de proteção e a instalação de telas na orla.

Em São Leopoldo, a situação também é preocupante, com o nível do Rio dos Sinos permanecendo acima da cota de inundação. Algumas áreas da cidade estão enfrentando danos, embora o Museu do Rio, que se localiza às margens do rio, tenha sido afetado sem que o prédio tenha sido invadido pelas águas. Às 9h, o nível do Rio dos Sinos era de 4,89 metros, apresentando uma leve diminuição de 5 centímetros em relação à medição anterior. As autoridades continuam monitorando a situação e recomendam que a população fique atenta às orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos. A previsão de chuvas nos próximos dias pode agravar ainda mais a situação, exigindo que medidas de precaução sejam mantidas para garantir a segurança dos moradores.

