‘Eu acredito que o Lula já tem o nome do presidente do Banco Central em mente’, diz Haddad

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do BC e ex-secretário-executivo da Fazenda, é o favorito para suceder Roberto Campos Neto; chefe do Executivo também precisará indicar mais dois diretores

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad destacou que cabe a Lula fazer a indicação para a presidência do Banco Central



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está considerando quem será o próximo presidente do Banco Central, uma decisão que deve ser tomada ainda este ano. Haddad também mencionou que Lula solicitou sugestões para as diretorias de Regulação e Relacionamento, cujos mandatos se encerram em breve. De acordo com Haddad, a responsabilidade de fazer essas indicações recai sobre Lula, que certamente buscará se informar sobre os perfis dos candidatos. O ministro enfatizou a importância de o presidente conhecer bem os nomes que serão apresentados para essas posições. “Eu acredito que ele já tem o nome do presidente do BC em mente”, disse o chefe da Fazenda. Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do BC e ex-secretário-executivo da Fazenda, é o favorito.

Além disso, Haddad abordou a possibilidade de que o indicado para liderar o Banco Central passe por sabatinas durante o “recesso branco” do Congresso, que ocorre em função das eleições municipais. No entanto, ele não especificou quando o novo presidente do BC será anunciado. Além disso, o ministro comentou que Lula pediu sugestões para a substituição de Otavio Damaso e Carolina de Assis Barros nas diretorias de Regulação e Relacionamento da autarquia. Os mandatos dos seus titulares se encerra neste ano, assim como o de Roberto Campos Neto. Questionado se vão se abrir duas ou três vagas na diretoria do Banco Central — se Galípolo for para a presidência, deixará a diretoria de Política Monetária —, Haddad pediu, em tom de brincadeira, que os jornalista façam as contas.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA