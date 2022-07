Euro atinge menor cotação em relação ao dólar em quase 20 anos

Moeda ficou estável em 1,0266 depois de atingir seu menor nível desde dezembro de 2002, em 1,0236, na terça-feira; fenômeno ocorreu por preocupação com preço da energia

REUTERS/Yves Herman Bandeiras da União Europeia do lado de fora da sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, na Bélgica



O euro atingiu a menor cotação em quase duas décadas em relação ao dólar, uma vez que as preocupações com o impacto da alta dos preços da energia na economia da zona do euro continuam pesando. O euro ficou estável em 1,0266 em relação ao dólar, depois de atingir seu menor nível desde dezembro de 2002, em 1,0236, na última terça-feira, 5. “Não é apenas a ameaça de não entrega que está pesando sobre o euro”, disse Moritz Paysen, consultor de forex e taxas da Berenberg. “Os custos de energia já muito altos também são um fardo. Os custos de energia na Europa são muitas vezes mais altos do que nos EUA”, acrescentou.

O governo norueguês interveio na última terça-feira, 5, para encerrar uma greve no setor de petróleo que havia cortado a produção de petróleo e gás, encerrando um impasse que poderia ter piorado a crise de fornecimento de energia da Europa. Enquanto isso, o Goldman Sachs elevou suas previsões de preços de gás natural dizendo que uma restauração completa dos fluxos Nordstream 1 não é mais o cenário mais provável. A divergência entre os ciclos de aperto dos bancos centrais através do Atlântico permaneceu no foco dos investidores. “A grande questão é se essa deterioração nas perspectivas de crescimento é suficiente para reduzir os ciclos de aperto – especialmente o do Fed”, disseram analistas do ING.

*Com informações da Reuters