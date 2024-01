Vendas ao gigante asiático cresceram 16,6% em relação ao ano anterior

As exportações brasileiras para a China atingiram mais de 100 bilhões de dólares em 2023, e o superávit comercial bilateral alcançou um recorde de 51,1 bilhões de dólares. Esse valor representou mais da metade do saldo comercial total do Brasil no mesmo ano, que também alcançou uma marca histórica de 98,8 bilhões de dólares. Apesar da expectativa de desaceleração da economia chinesa em 2024, especialistas apontam que a China continuará sendo uma grande parceira comercial do Brasil. As exportações ao gigante asiático cresceram 16,6% em relação ao ano anterior, totalizando 104,31 bilhões de dólares. Esse desempenho foi muito superior ao aumento de 1,7% das vendas externas brasileiras como um todo. Com isso, a participação dos chineses nas exportações aumentou de 26,8% em 2022 para 30,7% no ano passado. Já as importações brasileiras de produtos chineses totalizaram 53,18 bilhões de dólares em 2023, uma queda de 12,5% em relação ao ano anterior. Contudo, a China ainda é o principal fornecedor do Brasil, representando 22,1% do total.