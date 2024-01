Artista circense venezuelana é encontrada morta no interior do Amazonas

A morte da artista de 38 anos foi classificada como feminicídio e causou grande comoção entre seus colegas e admiradores

Reprodução/Instagram Julieta Inés Hernández Martínez foi assassinada no Amazonas



A Polícia Civil do Amazonas confirmou neste sábado, 6, a morte da artista circense venezuelana Julieta Inés Hernández Martínez, de 38 anos. Ela estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro, quando percorria cidades do interior do Amazonas de bicicleta. O corpo da artista foi encontrado enterrado em uma área de mata na cidade de Presidente Figueiredo, a 117 km de Manaus, na última sexta-feira. Na sexta-feira, um casal foi preso suspeito de envolvimento na morte de Julieta, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. No entanto, os nomes dos suspeitos e detalhes sobre as circunstâncias da morte não foram divulgados.

Julieta era conhecida como Palhaça Jujuba e se apresentava como artista circense. Além disso, ela também era cicloviajante e estava percorrendo cidades do interior do Amazonas quando desapareceu no final do ano passado. Amigos e colegas lamentaram a morte da artista. O grupo Circo de Só Ladies, do qual Julieta fazia parte, prestou homenagens à artista e destacou sua importância. Nas redes sociais, o grupo publicou mensagens em busca de pistas e informações desde o desaparecimento de Julieta. A morte da artista foi classificada como feminicídio e causou grande comoção entre seus colegas e admiradores.